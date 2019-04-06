Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Öldü

34 dakika önce

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İsmail Aydın'ın (76) kullandığı 45 EN 461 plakalı traktör, Kula İlçesi Yeniköy Mahallesi Aydınlar mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Acil servis ekibi, devrilen traktörün altında kalan sürücü Aydın'ın öldüğünü tespit etti.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cesedi, Kula Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:09 Kaynak: AA

Aydın, Manisa, Kula, Güncel
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