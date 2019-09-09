Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Yağar (65) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
KONYA'nın Beyşehir
ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Yağar (65) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde meydana geldi. Ali Yağar, yönetimindeki 42 H 9937 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlanın kenarındaki şarampole devrildi. Yağar da devrilen traktörünün altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yağar'ın öldüğünü belirledi. Yağar'ın cansız bedeni traktörün altından çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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