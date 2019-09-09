Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü
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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

52 dakika önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Yağar (65) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü, System.String[]
KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Yağar (65) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde meydana geldi. Ali Yağar, yönetimindeki 42 H 9937 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlanın kenarındaki şarampole devrildi. Yağar da devrilen traktörünün altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yağar'ın öldüğünü belirledi. Yağar'ın cansız bedeni traktörün altından çıkartılıp,  otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:23 Kaynak: DHA
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