Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

HATAY'ın Altınözü ilçesinde, zeytin bahçesinde çalışırken devrilen traktörün altında kalan Hüsamettin Dağlı (60), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçedeki Tokdemir kırsalında meydana geldi. Çiftçilikle uğraşan Hüsamettin Dağlı, 01 Z 2474 plakalı traktörüyle zeytin bahçesinde çalışma yaparken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Traktörün devrilmesi üzerine altında kalan Dağlı'nın yardımına çevredekiler koştu. Sağlık ekibine haber veren vatandaşlar, bir yandan Dağlı'yı traktörün altından çıkarmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin de gelmesiyle ambulansla Altınözü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.