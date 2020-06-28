Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde tarlasını süren çiftçi Ökkeş Yıldız (61), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde tarlasını süren çiftçi Ökkeş Yıldız (61), devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Gündeğer köyünde meydana geldi. Arazisini süren Ökkeş Yıldız'ın kullandığı 79 DS 502 plakalı traktör, engebeli arazide kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldız'ın cansız bedeni, İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarıldı. Cenaze morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Musabeyli, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 15:45 Kaynak: DHA

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