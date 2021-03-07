Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaşamını yitirdi
07.03.2021 14:59
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamza Pekçok (56) yaşamını yitirdi.
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Hamza Pekçok (56) yaşamını yitirdi.
Olay dün saat 13.00 sıralarında İnceğiz Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Hamza Pekçok, öğle saatlerinde traktörüyle Dambeleni mevkiindeki tarlasına gitti. Buradaki arazisinde ekim yaptığı sırada kontrolden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde traktörün altında kalan Pekçok'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Pekçok'un cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Kale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Denizli
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