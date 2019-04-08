Devrilen Traktörün Altında Kalan Çocuk Hayatını Kaybetti
1 saat önce
BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 16 yaşındaki Enes Deniz, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
BALIKESİR'in Burhaniye
ilçesinde, 16 yaşındaki Enes Deniz, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Burhaniye ilçesi kırsal Kırtık Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Deniz'in kullandığı 10 BEB 83 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Enes Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma
ve sağlık ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Deniz'in cansız bedeni, incelemenin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Balıkesir
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:33 Kaynak: DHA
Silah Çeken Babayı Kızı İkna Etti
Fatih'te Can Pazarı; Kazada Küçük Kız Arabadan Uçtu, 5 Kişilik Aile Ölümden Döndü
Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı
Kaza Yapan Araçtan Çıkıp Yürüdü, Temizlik İşçileri 1 Saat Sonra Cesedini Buldu