Devrilen Traktörün Altında Kalan Çocuk Yaralandı

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk yaralandı.

İzmir'in Tire ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çocuk yaralandı.



Çiniyeri Mahallesi Gülyaka mevkisinde sürücüsü tespit edilemeyen traktör devrildi.



Traktörde bulunan Erkan Endez (14) kazadan yara almadan kurtulurken kardeşi Volkan Endez (12) tekerleğin altında kaldı.



Olay yerine çağrılan AKS ekipleri çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.



Kalça kemiğinde kırıklar oluşan ve hayati tehlikesi bulunmayan çocuk, Tire Devlet Hastanesinden Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

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