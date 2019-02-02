Devrilen Traktörün Altında Kalan Ehliyetsiz Sürücü Öldü
6 dakika önce
Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.
Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.
Osman T. (16) yönetimindeki traktör, Göre beldesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Devrilen traktörün altında kalan Osman T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:41 Kaynak: AA
Son Dakika! Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Bu Yıl Seçim Yapılacak
Dünyaca Ünlü Japon Firmasının Türkiye CEO'su, İstanbul'da Bir Otelde Hayatını Kaybetti
Bursa'da Genç Çiftin Öldüresiye Dövüldüğü Olayla İlgili 2 Polis Memuru Gözaltına Alındı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Topa Tuttu: Senden Bir Halt Olmaz