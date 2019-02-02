Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Ehliyetsiz Sürücü Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Ehliyetsiz Sürücü Öldü

6 dakika önce

Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Ehliyetsiz Sürücü Öldü, System.String[]
Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.


Osman T. (16) yönetimindeki traktör, Göre beldesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Devrilen traktörün altında kalan Osman T, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:41 Kaynak: AA

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