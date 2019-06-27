Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan Erkan, öldü
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Devrilen traktörün altında kalan Erkan, öldü

35 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen traktörün altında kalan Erkan Işık (28), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan Erkan, öldü, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen traktörün altında kalan Erkan Işık (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Üründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evine giden Erkan Işık'ın kullandığı 07 KE 316 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Sürücü Işık, aracın altında kalırken, kazayı görenler, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesi sonrası Erkan Işık'ın cansız bedeni, morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:19 Kaynak: DHA
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