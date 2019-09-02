Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

6 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Osmaneli ilçesine bağlı Adliye köyünde tarladaki işlerini bitirip akşamüstü evine dönmek üzere yola çıkan F.D.'nin (19) kullandığı traktör köy yakınlarında devrildi. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelerle rağmen hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesine teslim edildi. Gencin yarın Adliye köyünde defnedileceği öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Osmaneli, Bilecik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:06 Kaynak: İHA
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