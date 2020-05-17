Devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi

MANİSA'nın Kula ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 21 yaşındaki Hakan Uyar yaşamını yitirdi.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan 21 yaşındaki Hakan Uyar yaşamını yitirdi. Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Kula'nın kırsal Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Kula'nın kırsal Şeremet Mahallesi ile Karakoca Mahallesi arasındaki patika yolda meydana geldi. Şeremet Mahallesi'nden Karakoca Mahallesi'ndeki tarlasına giden 21 yaşındaki Hakan Uyar, patika yolda yokuş inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, yolun sol tarafındaki bir kayaya çarpıp, çalılıkların üzerine devrildi. Çevredeki köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyar'ın jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile traktörün altından çıkartılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kula Kontrolden çıkan traktör, yolun sol tarafındaki bir kayaya çarpıp, çalılıkların üzerine devrildi. Çevredeki köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Uyar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Uyar'ın jandarma ekipleri ve köylülerin yardımı ile traktörün altından çıkartılan cesedi, otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alarak olay yerine gelen Uyar'ın yakınları ve mahalleli gözyaşlarına boğuldu. Uyar'ın sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri, olay yerinde gereken müdahaleyi yaptı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Milyoner'e damga vuran görüntü! Sosyal medya sadece bu ikiliyi konuştu

"Sezen Aksu, M. Akif Ersoy'un evini güzellik merkezine kiraladı" iddiasının ardındaki gerçek çok başka çıktı

Hadise, İrem Sak'ın "Ne güzel kızlar var" paylaşımına kayıtsız kalmadı: Mesela sen

5 milyon liraya otomobil alan Selin Ciğerci, Kerimcan'ın ablasına gönderme yaptı

Yasemin'den karantina paylaşımı! Makyajsız pozuyla mest etti

Ünlü oyuncunun ABD'de üniversite okuyan kızı koronavirüse yakalandı

Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi

61'lik yıldız şarkıcı, banyoda yaptığı selfie ile kalçalarını gösterdi

Acun Ilıcalı, oyuna çıkmayan Nisa hakkında konuştu: Sorunu psikolojik

Gülben Ergen, Youtube kanalı açtı

67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi

Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu

Sanatçı Emel Müftüoğlu, yavru ayının saldırısına uğradı

Hazal Kaya, oğlu Fikret Ali'nin yüzüne yapılan Ali Atay montajına espriyle karşılık verdi: Hoş değil ya

Nusret, 25 bin kişiye dağıttığı hediyelerin sahiplerine ulaştığı anların görüntülerini paylaştı