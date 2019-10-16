Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti, System.String[]

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Hüseyin Yıldız (42) idaresindeki 46 VC 193 plakalı traktör, Yapılıpınar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Traktörün altında kalan sürücünün annesi Elif Yıldız (80), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:12 Kaynak: AA
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