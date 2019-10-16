Devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
1 saat önce
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:12 Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti.
Hüseyin Yıldız (42) idaresindeki 46 VC 193 plakalı traktör, Yapılıpınar Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücünün annesi Elif Yıldız (80), olay yerinde yaşamını yitirdi.
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