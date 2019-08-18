Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan karı koca öldü
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Devrilen traktörün altında kalan karı koca öldü

1 saat önce

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yusuf Yüksel (69) ile eşi Hatun Yüksel (63) yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan karı koca öldü, System.String[]
SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yusuf Yüksel (69) ile eşi Hatun Yüksel (63) yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ortaseki köyünün Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yüksel yönetimindeki 58 SC 687 plakalı traktör, ormanlık alanda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Yusuf Yüksel ile eşi Hatun Yüksel hayatını kaybetti. Kuşburnu toplamak için ormanlığa gittiği öğrenilen çiftin cenazeleri, Koyulhisar Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yusuf Yüksel, Koyulhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:21 Kaynak: DHA
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