Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

2 saat önce

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, evinden traktörüyle bakkala gitmek için çıkan Hasan Doğan (65), uçurumdan yuvarlanan traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü, System.String[]
BURSA'nın Harmancık ilçesinde, evinden traktörüyle bakkala gitmek için çıkan Hasan Doğan (65), uçurumdan yuvarlanan traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa'nın dağ ilçelerinden Harmancık'a bağlı kırsal Hoban Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden bakkala gideceğini belirterek plakasız traktörüyle yola çıkan Hasan Doğan'ın ailesi, uzun süre eve gelmeyince meraklandı. Komşuları ile birlikte aramaya çıkan çocukları, mahalleye yaklaşık 500 metre uzaklıkta babalarının traktörünün yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçuruma yuvarlanmış halde buldu. Hasan Doğan'ın traktörün altında kaldığını gören yakınları durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hasan Doğan'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:26 Kaynak: DHA

Harmancık, Bursa, Hasan Doğan, 3. Sayfa, 3. Sayfa
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