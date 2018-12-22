Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü
2 saat önce
BURSA'nın Harmancık ilçesinde, evinden traktörüyle bakkala gitmek için çıkan Hasan Doğan (65), uçurumdan yuvarlanan traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
BURSA'nın Harmancık
ilçesinde, evinden traktörüyle bakkala gitmek için çıkan Hasan Doğan
(65), uçurumdan yuvarlanan traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bursa
'nın dağ ilçelerinden Harmancık'a bağlı kırsal Hoban Danişment Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden bakkala gideceğini belirterek plakasız traktörüyle yola çıkan Hasan Doğan'ın ailesi, uzun süre eve gelmeyince meraklandı. Komşuları ile birlikte aramaya çıkan çocukları, mahalleye yaklaşık 500 metre uzaklıkta babalarının traktörünün yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre uçuruma yuvarlanmış halde buldu. Hasan Doğan'ın traktörün altında kaldığını gören yakınları durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yakınları ise gözyaşlarına boğuldu.
Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Hasan Doğan'ın cesedi morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Bursa
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:26 Kaynak: DHA
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Kuraları Çekildi
6 Yıl Önce Boşandığı Eşini Başka Bir Adamla Gören Saldırgan, Dehşet Saçtı
Lise Önünde Çıkan 'Yan Bakma' Tartışması Kanlı Bitti! Bir Öğrenci Yaralandı
Cani Baba, Kızını Döven Damadını Boğazından Bıçaklayarak Öldürdü