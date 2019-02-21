Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü

1 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Muhammer K'nin (50) kullandığı traktör, Şerbetpınarı Mahallesi Ballıkaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:12 Kaynak: AA

Kocaali, Sakarya, Güncel
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