Devrilen Traktörün Altında Kalan Kişi Öldü
1 saat önce
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Sakarya
'nın Kocaali
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Muhammer K'nin (50) kullandığı traktör, Şerbetpınarı Mahallesi Ballıkaya mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:12 Kaynak: AA
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