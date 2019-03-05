Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
2 saat önce
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Manisa
'nın Akhisar
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'nde Sadık Akar (67) tarlasını sürdüğü traktör, dere yatağına devrildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Akar'ın cenazesi incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:38 Kaynak: AA
Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı
Babasının Ruhsatsız Tabancasıyla Oynarken Ablasını Vurdu
Ekrem İmamoğlu'dan, Erdoğan'ı Zorlayacak Binali Yıldırım Sorusu: Ona da Söyleyebilecek mi?
Ferhat Tunç, Türkiye'yi Terk Etti: Artık Dönmeyeceğim