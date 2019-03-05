Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

2 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Akçeşme Mahallesi'nde Sadık Akar (67) tarlasını sürdüğü traktör, dere yatağına devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Akar'ın cenazesi incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel
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