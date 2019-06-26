Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
12 dakika önce
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
'nın Saruhanlı
ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Niyazi Çelebi
'nin (58) zeytinlik bahçesini sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör dereye yuvarlandı. Traktörün altında kalan Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Niyazi Çelebi'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA
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