Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

12 dakika önce

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Niyazi Çelebi'nin (58) zeytinlik bahçesini sürdüğü esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör dereye yuvarlandı. Traktörün altında kalan Çelebi olay yerinde hayatını kaybetti. Niyazi Çelebi'nin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:17 Kaynak: İHA
niyazi, çelebi, manisa, saruhanlı, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Güvenlik görevlisi yaşlı bekçiyi döverek öldürdü Ünlü tatil merkezinde hayali otel ismiyle vurgun! Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 12:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]