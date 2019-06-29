Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü feci şekilde hayatını kaybetti.

Kaza Nizip'in Gürbasak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 08.50 sıralarında Mehmet K. (61) 27 N 2576 plakalı traktörü ile Gürbasaktan Köseler istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafına devrildi. Traktörün altında kalan sürücü Mehmet K. Olay yerinde hayatını kaybetti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:44 Kaynak: İHA
Mehmet K, Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa
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