Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

1 saat önce

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kula'dan Selendi istikametine giden Nurullah Dam (59) idaresindeki 45 U 4908 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaselendi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Dam'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Selendi, Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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