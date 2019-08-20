Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
1 saat önce
Manisa'nın Selendi ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:54 Kaynak: AA
'nın Selendi
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kula
'dan Selendi istikametine giden Nurullah Dam (59) idaresindeki 45 U 4908 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karaselendi mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, devrilen traktörün altında kalan Dam'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
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