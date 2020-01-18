Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
6 saat önce
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:37 Kaynak: İHA
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Ali Kavlakoğlu (62) yönetimindeki odun yüklü 10 FAC 42 plakalı traktör, Çoruk Mahallesi yol ayrımında virajı alamayarak devrildi. Traktörün altında kalan Kavlakoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Edremit'in Arıtaşı Mahallesi'nde oturduğu belirlenen, Kavlakoğlu'nun cesedi savcı incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarmanın kazayla ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR
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