Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Ali Kavlakoğlu (62) yönetimindeki odun yüklü 10 FAC 42 plakalı traktör, Çoruk Mahallesi yol ayrımında virajı alamayarak devrildi. Traktörün altında kalan Kavlakoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Edremit'in Arıtaşı Mahallesi'nde oturduğu belirlenen, Kavlakoğlu'nun cesedi savcı incelemesinin ardından Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarmanın kazayla ilgili araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Burhaniye, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 07:37 Kaynak: İHA
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