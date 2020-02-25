Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

6 saat önce

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Demir, hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

ADIYAMAN'ın Tut ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Demir, hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yaylımlı köyünde meydana geldi. Mehmet Demir'in kullandığı plakası belirlenemeyen traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Demir, traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekiplerince traktörün altında çıkarılan Demir'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Demir'in cesedi, jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:58 Kaynak: DHA
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