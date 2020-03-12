Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Karagüveç köyünde 02 AAN 605 plakalı traktör ile tarlasını süren Mehmet Keleş, devrilen traktörün altında kaldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Keleş'in cesedi Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mehmet Keleş, Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:36 Kaynak: AA
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