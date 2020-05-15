Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak sıkışan sürücü hayatını kaybetti Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak sıkışan sürücü hayatını kaybetti SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza saat 10.00 sularında Yıldızeli ilçesine bağlı Karalar Köyü yakınlarında meydana geldi. Köyden ilçe merkezine giden Azmi Ünlü yönetimindeki 58 YC 351 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Ünlü, devilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ünlü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza sonrası devrilen traktörün altında sıkışan Ünlü'nün cesedini AFAD ile Yıldızeli Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafında çıkartıldı. Ünlü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere Yıldızeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti