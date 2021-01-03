Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
03.01.2021 00:40
Osmaniye'de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Osmaniye'de traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Osmaniye merkeze bağlı Çardak köyünde bulunan bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yahya Gök'ün kullandığı traktör zeytin bahçesini çapaladığı sırada devrildi. Devrilen traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Gök, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Yahya Gök kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE
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