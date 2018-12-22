Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
3 saat önce
Burdur'un Bucak ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Burdur
'un Bucak
ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Kuzgun (80) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Taşyayla köyündeki tarlada devrildi.
Traktörün altından kalan Kuzgun, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:46 Kaynak: AA
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