Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

3 saat önce

Burdur'un Bucak ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü, System.String[]
Burdur'un Bucak ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Kuzgun (80) idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Taşyayla köyündeki tarlada devrildi.

Traktörün altından kalan Kuzgun, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, yapılan incelemelerin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 06:46 Kaynak: AA

Burdur, Bucak, Güncel
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