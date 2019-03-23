Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

23 dakika önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sedat Zandal idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, Süleymanbeyler köyü Subaşı mevkisinde devrildi.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Zandal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zandal'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:11 Kaynak: AA

Subaşı, Zonguldak, Güncel
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