Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
39 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü. Kurşunlu
ve Eymir
mahalleleri arasındaki engebeli arazide tarlasını süren Ahmet Bayram
'ın (68) kullandığı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan Bayram, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bayram'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi
morguna gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:17 Kaynak: AA
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