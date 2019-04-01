Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

39 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü.

Kurşunlu ve Eymir mahalleleri arasındaki engebeli arazide tarlasını süren Ahmet Bayram'ın (68) kullandığı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan Bayram, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bayram'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 05:17 Kaynak: AA

Ahmet Bayram, Bursa, İnegöl, Güncel
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