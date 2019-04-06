Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü
1 saat önce
MANİSA'nın Kula ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan İsmail Aydın (76), yaşamını yitirdi.
MANİSA'nın Kula
ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan İsmail Aydın
(76), yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydınlar
Mahallesi'nde meydana geldi. Damperine kaya parçaları yüklediği traktörüyle toprak yolda rampa çıkan İsmail Aydın, direksiyon kontrolünü kaybetti. Geriye kayıp, önü havaya kalkan traktör, devrildi. Kazada, traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Aydın öldü. Aydın'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı.
- Manisa
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:50 Kaynak: DHA
Arka Tekeri Raylara Sıkışan Ambulansa Tren Çarptı
Survivor 2017'nin Yarışmacısı Berna Keklikler Gizli Numaradan Ölüm Tehdidi Aldı
Sarıgöl'de Üzüm Bağlarına Dolu Önlemi
Meteoroloji Vatandaşlara Sağanak Yağış Uyarısı! Şiddetli Şekilde Geliyor