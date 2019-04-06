Son Dakika Haberleri: Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü

37 dakika önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan İsmail Aydın (76), yaşamını yitirdi.

Devrilen Traktörün Altında Kalan Sürücü Öldü, System.String[]
MANİSA'nın Kula ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan İsmail Aydın (76), yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. Damperine kaya parçaları yüklediği traktörüyle toprak yolda rampa çıkan İsmail Aydın, direksiyon kontrolünü kaybetti. Geriye kayıp, önü havaya kalkan traktör, devrildi. Kazada, traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası çiftçi İsmail Aydın öldü. Aydın'ın cesedi, Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:42 Kaynak: DHA

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