Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Muzaffer Çakır (37), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:36 Kaynak: DHA
MARDİN'in Nusaybin
ilçesinde Muzaffer Çakır (37), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı Köyü'nde meydana geldi. Muzaffer Çakır, traktörün arkasına bağladığı ot biçme makinesiyle tarladaki otları biçtiği sırada traktör kontrolden çıkarak, devrildi. devrilen traktörün altında kalan sürücü Çakır, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çakır7a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi
'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Mardin
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