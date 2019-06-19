Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

1 saat önce

ŞANLIURFA'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veysi Kızılay (60) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veysi Kızılay (60) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep yolu Küçükalanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tarladan dönen Veysi Kızılay yönetimindeki plakası bilinmeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Kızılay, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kızılay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan Veysi Kızılay'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:55 Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Kızılay, Güncel
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