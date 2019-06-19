Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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ŞANLIURFA'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veysi Kızılay (60) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 08:55 Kaynak: DHA
ŞANLIURFA'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü Veysi Kızılay
(60) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep
yolu Küçükalanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Tarladan dönen Veysi Kızılay yönetimindeki plakası bilinmeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü Kızılay, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Kızılay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Traktörün altından çıkarılan Veysi Kızılay'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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