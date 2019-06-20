Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
1 saat önce
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:03 Kaynak: AA
'in merkez Şehitkamil
ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Küllü Mahallesi yakınlarındaki tarlasını süren Servet Açık'ın (42) kullandığı 27 AEF 93 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralı halde 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Açık'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp
Kurumuna götürüldü.
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