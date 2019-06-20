Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Küllü Mahallesi yakınlarındaki tarlasını süren Servet Açık'ın (42) kullandığı 27 AEF 93 plakalı traktör devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralı halde 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Açık'ın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:03 Kaynak: AA
Gaziantep, Şehitkamil, Güncel
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