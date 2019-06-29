Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

9 dakika önce

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Mehmet Kılıç (61) yönetimindeki 27 N 2576 plakalı traktör, Gürbasak Mahallesi yakınlarında devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kılıç'ın cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 01:13 Kaynak: AA
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