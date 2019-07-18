Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
2 saat önce
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat Akça olay yerinde hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
'nın Salihli
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat Akça
olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli'nin Taytan
Mahallesi Bezirganlı Taşlı mevki'i yakınlarında meydana geldi. Murat Akça (45) yönetimindeki 45 DF 846 plakalı traktör Taşlı mevki'i yakınlarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede traktörün altında kalan sürücü Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Evli ve 1 çocuk babası Akça'nın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi
'ne kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA
Camide uyuyakaldı, gece yarısı uyanıp ikinci kattan atlayınca hastanelik oldu Hoparlör tamir eden imam minareden düştü Yollar göle döndü, araçlar kayık gibi yüzdü! O anlar saniye saniye görüntülendi Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur