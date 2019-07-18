Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

2 saat önce

Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat Akça olay yerinde hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]
Manisa'nın Salihli ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat Akça olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli'nin Taytan Mahallesi Bezirganlı Taşlı mevki'i yakınlarında meydana geldi. Murat Akça (45) yönetimindeki 45 DF 846 plakalı traktör Taşlı mevki'i yakınlarında devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede traktörün altında kalan sürücü Akça'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evli ve 1 çocuk babası Akça'nın cenazesi Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. - MANİSA
Murat Akça, Salihli, Manisa, Akça, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:03 Kaynak: İHA
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