Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
55 dakika önce
Manisa'nın Soma ilçesindeki traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:12 Kaynak: AA
'nın Soma
ilçesindeki traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Osman Sezgin
idaresindeki 45 KA 946 plakalı traktör, Avdan
Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ve 110 AKS ekipleri geldi.
Traktörün altından çıkarılan Sezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma
kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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