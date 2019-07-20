Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

55 dakika önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]
Manisa'nın Soma ilçesindeki traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 84 yaşındaki Osman Sezgin idaresindeki 45 KA 946 plakalı traktör, Avdan Mahallesi'ndeki tarlada devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve 110 AKS ekipleri geldi.
Traktörün altından çıkarılan Sezgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Osman Sezgin, Manisa, Soma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:12 Kaynak: AA
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