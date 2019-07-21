Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Malatya
'nın Kale
ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Şerif Akgül'ün (70) kullandığı 44 AU 472 plakalı traktör, ilçeye bağlı İkizpınar
Mahallesi'nde, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü, ağır yaralı halde 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Kale Enterge Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Akgül'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu
Malatya Grup Başkanlığına kaldırıldı.