Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
2 saat önce
Malatya'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
'da devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam Hekimhan
ilçesi Karaköçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Bozkurt
(66) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü Mustafa Bozkurt'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma
kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MALATYA
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