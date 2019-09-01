Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

2 saat önce

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Şükrü Bilen (65), hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, System.String[]
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Şükrü Bilen (65), hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde, merkeze bağlı Aslanoğlu köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Şükrü Bilen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada Bilen, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Bilen'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.


İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
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