Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Şükrü Bilen (65), hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:15 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Şükrü Bilen (65), hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde, merkeze bağlı Aslanoğlu köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Şükrü Bilen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada Bilen, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
ekiplerince traktörün altından çıkarılan Bilen'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
morguna götürüldü.
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