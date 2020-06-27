Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Son Dakika

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, kendisine ait zeytin bahçesini ilaçlamaya giden Coşkun Kahraman (56), devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

İZMİR'in Beydağ ilçesinde, kendisine ait zeytin bahçesini  ilaçlamaya giden Coşkun Kahraman (56), devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kahraman, eşi Sultan Kahraman ile birlikte kendisine ait zeytin bahçesini ilaçlamaya gitti. Kahraman, bahçesini ilaçladığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Kahraman'ı gören eşi Sultan Kahraman durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Kahraman'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kahraman'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yağcılar, Beydağ, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 22:42 Kaynak: DHA

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