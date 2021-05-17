Devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü - Son Dakika

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde Musa Çiçek (78), devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam Musabeyli'ye bağlı Dutluca köyünde meydana geldi. Tarlada çalıştıktan sonra evine dönen Musa Çiçek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör kontrolden çıkarak devrildi. Çiçek traktörün altında kaldı. Sağlık ekiplerine haber veren köylüler, Çiçek'e traktörün altından çıkardı. Gelen sağlık ekipleri, Musa Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.Jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Musa Çiçek'in cesedi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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