Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

25.03.2022 23:59
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan Mevlüt Mavi (58) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu ise yaralandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde, kullandığı traktörün altında kalan Mevlüt Mavi (58) yaşamını yitirdi, yanındaki oğlu ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayrak Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Mevlüt Mavi yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada  yanında bulunan oğlu Durmuş Ali Mavi (21) yaralanırken, Mevlüt Mavi ise traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Mevlüt Mavi'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Durmuş Ali Mavi ise sağlık ekiplerince Gülnar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Mevlüt Mavi'nin cesedi, hastane morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.


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Durmuş Ali, Traktör, Gülnar, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika


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