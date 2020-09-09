Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı İncesu Kavak Mahallesinde Cafer Ç. idaresindeki 37 LG 719 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan traktör sürücüsü Cafer Ç., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerine Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı