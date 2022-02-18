DEVRİLEN TRAKTÖRÜN ALTINDA KALAN SÜRÜCÜ YARALANDI - Son Dakika

İZMİT'te odun taşıdığı sırada devrilen traktörün altında kalan Ersin Yıldız (45) yaralandı.

Kaza saat 11.30 sıralarında, İzmit Akmeşe Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Ersin Yıldız, topladığı odunları evine götürdüğü sırada yağmur yağışı nedeniyle kontrolden çıkan traktör devrildi. Yıldız devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler 112 Acili arayarak yardım istedi. Olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, traktörün altında kalan sürücüyü kurtardı. Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.