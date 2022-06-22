Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

22.06.2022 22:31
Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 65 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, Umurbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaçam Mahallesi'nde ikamet eden ve kendine ait üzüm bağında çalışmak için Umurbey Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki Mehmet Koçal idaresindeki 54 LN 570 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Koçal, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edilen Koçal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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