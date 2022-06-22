Kaza, Umurbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karaçam Mahallesi'nde ikamet eden ve kendine ait üzüm bağında çalışmak için Umurbey Mahallesi'ne gelen 65 yaşındaki Mehmet Koçal idaresindeki 54 LN 570 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Koçal, devrilen traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edilen Koçal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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