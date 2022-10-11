Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Karapürçek köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya gitmek için yola çıkan Hasan Çorbacı (74) idaresindeki traktör, sürücüsünün direskiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Hasan Çorbacı, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinin ardından Çorbacı'nın cenazesi, Taşköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kastamonu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika

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