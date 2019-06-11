Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

7 saat önce

Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti, System.String[]
Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ezebağ köyünde tarladan dönen Özer Barut'un (47) kullandığı traktör engebeli arazide kaza yaptı. Önü havalanarak ters dönen traktörün altına kalan sürücünün annesi Mediha Barut (74) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile birlikte kızı Sıla Barut (16) ile eşi Saliha Barut (49) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Erbaa, Tokat, 3. Sayfa
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