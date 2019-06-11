Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti
7 saat önce
Tokat'ın Erbaa ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Tokat
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
'ın Erbaa
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Ezebağ köyünde tarladan dönen Özer Barut'un (47) kullandığı traktör engebeli arazide kaza yaptı. Önü havalanarak ters dönen traktörün altına kalan sürücünün annesi Mediha Barut (74) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü ile birlikte kızı Sıla
Barut (16) ile eşi Saliha Barut (49) yaralandı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi
acil servisine kaldırıldı. Jandarma
ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT
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