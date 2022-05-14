Devrilen traktörün altında kalarak can verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

14.05.2022 11:15
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

Sinop'un Ayancık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Sinop'un Ayancık ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kozcuğaz köyünde Nevzat Öztürk'ün kullandığı seyir halindeki traktör, ormanlık alanda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan Nevzat Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti. Öztürk'ün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından olay yerinden alınarak Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - SİNOP

YORUMLAR
500
Gerze Balıkçı Barınağı büyütülecek Gerze Balıkçı Barınağı büyütülecek TÜMOSAN'ın odağında yüzde yüz yerli ve milli teknoloji var TÜMOSAN'ın odağında yüzde yüz yerli ve milli teknoloji var

Nevzat Öztürk, Traktör, Ayancık, Sinop, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Devrilen traktörün altında kalarak can verdi - Son Dakika


Son Dakika
11:10 Türk futbol tarihinde görülmemiş olay! Murat Yıldırım kaptanı olduğu kulübü satın aldı
11:09 Hırsızlık için girdiği evde yemek yedi, ardından duş aldı! Bıraktığı notta ise "sadece ihtiyacım olanı aldım" dedi
11:07 "Cinsel organıma ihtiyaç duymuyorum" diyen genç, kendisini ameliyat etti
10:53 Koyunlara köpekler saldırdı! 3 koyun hayatını kaybetti, 7 koyun ise yaralandı
10:50 Başkan Sancak, Balotelli'nin Yunus Akgün'e şiddet uyguladığı iddiasını yalanladı
10:39 Ahmet Türk: Kürtler olmadan Millet İttifakı kazanamaz
10:25 Rize'de alt geçidi kirletenler fotoğraflarla ifşa edildi
10:18 Tıp tarihinde bir ilk! Ölen kişinin gözleri yeniden açıldı
10:12 Oktay Kaynarca'dan yeni dizi projesi! Yapımcılığını da üstlendi
10:05 Bildiğiniz tüm uzaklaştırma tekniklerini unutun! Oto lastikçiye giren fare, işçinin tekmesiyle havalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 11:21:29. #1.13#
SON DAKİKA: Devrilen traktörün altında kalarak can verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement