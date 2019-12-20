Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

6 saat önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde evin önündeki istinat duvarını aşarak başka bir evin bahçesine devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti, System.String[]

Denizli'nin Buldan ilçesinde evin önündeki istinat duvarını aşarak başka bir evin bahçesine devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza, Buldan ilçesi Kurudere Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Pala (58), 20 RN 441 plakalı traktör ile evinin önünden hareket ettikten kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan ve arkasında römork bağlı olan traktör, istinat duvarını aşarak başka bir evin bahçesine devrildi. Talihsiz adam devrilen traktörün altında kaldı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Pala'nın öldüğünü tespit etti. Pala'nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.


Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Denizli, Buldan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:38 Kaynak: İHA
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