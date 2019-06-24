Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

1 saat önce

KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Mustafa Dönmez (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalarak öldü, System.String[]
KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Mustafa Dönmez (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Musabeyli'ye bağlı Aşağı Kalecik köyünde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı süren Mustafa Dönmez'in kullandığı 66 AD 311 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.


- Kilis
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:51 Kaynak: DHA
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