Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Mustafa Dönmez (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:51 Kaynak: DHA
KİLİS'in Musabeyli
ilçesinde, tarla sürerken devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü Mustafa Dönmez (59), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olay, sabah saatlerinde Musabeyli'ye bağlı Aşağı Kalecik
köyünde meydana geldi. Kendisine ait tarlayı süren Mustafa Dönmez'in kullandığı 66 AD 311 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Ağır yaralanan Dönmez, kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesi
'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
- Kilis
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