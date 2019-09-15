Son Dakika Haberleri: Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

1 saat önce

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Fetih Tekyıldız (62) tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalarak öldü, System.String[]
KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Fetih Tekyıldız (62) tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay Kandıra Safalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Fetih Tekyıldız tarlasını sürerken traktör devrildi. Fetih Tekyıldız'ın traktörün altında kaldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Fetih Tekyıldız'ın öldüğünü belirledi. Fetih Tekyıldız'ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kandıra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:48 Kaynak: DHA
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