Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Fetih Tekyıldız (62) tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:48 Kaynak: DHA
KOCAELİ'nin Kandıra
ilçesinde, Fetih Tekyıldız (62) tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay Kandıra Safalı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Fetih Tekyıldız tarlasını sürerken traktör devrildi. Fetih Tekyıldız'ın traktörün altında kaldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Fetih Tekyıldız'ın öldüğünü belirledi. Fetih Tekyıldız'ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi
'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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